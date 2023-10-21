Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 1500 lira olan kirayı 6 bin liraya çıkarmak isteyen ev sahibi kiracısını vurdu - Güncel haberler

        1500 lira olan kirayı 6 bin liraya çıkarmak isteyen ev sahibi kiracısını vurdu

        İstanbul Esenyurt'ta ev sahibi kiracısını kasıklarından vurdu. Yaralanan kiracı ameliyata alınsa da kurşunlar çıkarılamadı. Olayın ev sahibinin kirayı 1500 liradan 6000 liraya çıkarmak istemesi nedeniyle çıktığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:19 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Esenyurt'ta ev sahibi Ahmet Göksu, uzlaşmak için çağırdığı kiracısı Umut Yalçın'ı silahla vurdu. Kasığına kurşun isabet eden Yalçın yaralanırken şüpheli ev sahibi Göksu ise tutuklandı. Göksu'nun Yalçın'ı vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansırken, kasığında kurşunla hayatına devam edecek olan Umut Yalçın, “Ben yaralı halde yerdeyken ateş etmeye devam etti. Bunun basit yaralama değil öldürmeye teşebbüs olduğu apaçık ortada" dedi.

        Olay, 23 Eylül'de Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi Ahmet Göksu ile kiracısı Umut Yalçın arasında kira artışı nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Taraflar önce arabulucuya gitti ancak ev sahibi Göksu bin 500 lira olan kirayı 6 bin liraya çıkarmak isteyince taraflar uzlaşamadı. Mahkemelik olan taraflardan Göksu, Umut Yalçın'ı arayarak uzlaşmak ve kontrat yapmak için görüşmek istediğini söyledi. Yalçın da görüşmeyi kabul ederek bir emlakçıda görüşmeyi kabul etti.

        REKLAM

        BAĞCILAR'DA YAKALANDI

        Taraflar olayın gerçekleştiği emlakçıda bir araya geldi. 4 bin liraya anlaşan taraflar imza aşamasına geldiğinde Göksu ve Yalçın arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Göksu yanındaki 2 kişiyle birlikte Yalçın'ı dışarı çıkardı. Dışarı çıkınca Göksu çantasındaki silahı çıkararak Yalçın'a ateş etti. Silahı tutukluk yapan Göksu yeniden silahını ateşledi. Bu sefer ateş alan silahtan çıkan kurşunlardan biri Yalçın'ın kasığına isabet etti.

        Taraflar arasında arbede yaşanırken Yalçın, Göksu'nun elindeki silahın şarjörünü düşürmeyi başardı. Şarjörün düştüğünü fark etmeyen Göksu, yaralandığı için yere düşen Yalçın'a yeniden ateş etmek istedi. Ancak silahı ateş almayınca kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

        Şüpheli Göksu ise polis ekiplerince Bağcılar'da kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Göksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        "ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS OLDUĞU APAÇIK ORTADA"

        Olayda yaralanan Umut Yalçın çevredekilerin de yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Yalçın'ın kasığına isabet eden kurşun riskli bir bölgede olduğu için çıkarılamadı.

        Hayatının devamına kasığındaki mermiyle devam edecek olan Yalçın şunları söyledi:

        REKLAM

        "Zaten aylardır çıkartmaya çalışıyordu. Tehdit ediyordu. En son arabulucuda anlaşamadık. Çünkü çok yüksek oranda zam yapmaya çalışıyordu. Yüzde 230 civarında zam istiyordu. En son olaydan bir hafta önce anlaşmak istediğini belirtti. Biz gerçekten uzlaşmak istediğini düşündük. Ama oraya o şekilde kalabalık gelmesi, planlı gelmesi hiç adil değildi. Ben böyle olmasını istemezdim.

        Şu an çünkü sol bacağımı kullanamayacağım. Mermi çekirdeği hala içeride ve gün geçtikte daha da çok zarar veriyor. Zor bir operasyon olduğu için de müdahale de edemiyorlar. Müdahale edilirse felç olma durumum var.

        Olay günü anlaşmak için geldikleri için imzalanacak tüm evrakları doldurduk. En son imzaya geldik. İmza sırasında tartışma çıkarmaya başladı. Sürekli kendi aralarında kaş göz işareti yapıyorlardı. Ortada bir çanta vardı. O çantada silah olduğu tahmin etmemiştim. Tartışmaya başladıktan sonra beni zorla dışarı çıkardılar. Kalabalık oldukları için pek bir müdahale edemedim. Dışarı çıkardıktan sonra aramızdaki adamı kendine siper alarak silahı çıkarıp bana doğrulttu. İlkinde tutturamadı, silah tutukluk yaptı. İkincisinde ben müdahale etmeye çalışırken kurşundan sıyrılamadım. Ben müdahale ederken şans eseri şarjör düştü. Şarjörün düştüğünü fark etmeden bana doğru 3 el daha ateş etti.

        Ben o sırada yaralıydım. Olay yerindeki arkadaşlar hastaneye kaldırdı. İlk müdahale yapıldı. Hayati tehlikemin devam ettiğini söylediler. Şikayetçi oldum. Yakalanıp tutuklandı. Bunun basit bir yaralama değil öldürmeye teşebbüs olduğu apaçık ortada. Adalete güveniyorum."

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ahmet Göksu ile Umut Yalçın arasında arbede yaşandığı, Göksu'nun çantasından silah çıkarıp Yalçın'a hedef aldığı ve silahını kurşunladığı anlar yer aldı. Görüntülerde aynı zamanda Umut Yalçın'ın düştükten sonra Ahmet Göksu'nun silahıyla ateş etmeye çalıştığı anlar kısmen görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Esenyurt
        #evsahibi kiracı tartışması
        #son dakika haberi
        #silahlı saldır
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Öykü Arin için donör olmuştu! Başka bir çocuğu kurtaracak
        Öykü Arin için donör olmuştu! Başka bir çocuğu kurtaracak
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa