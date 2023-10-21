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        Haberler Yaşam 150 milyon yıllık dinozor Barry'e dudak uçuklatan rakam!

        150 milyon yıllık dinozor Barry'e dudak uçuklatan rakam!

        Fransa'nın başkenti Paris'te 150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla 930 bin euroya alıcı buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 10:26 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:26
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          Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nden camptosaurus cinsi dinozor iskeleti açık artırmayla satışa sunuldu.

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          Barry ismi verilen 150 milyon yıllık dinozor 930 bin euroya alıcı buldu.

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          ABD'nin Wyoming eyaletinde 2000'li yıllarda keşfedilen dinozor iskeletinin kafatasının yüzde 90'ının dişleriyle birlikte bugüne kadar çok iyi muhafaza edildiği belirtildi.

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          İki metre uzunluğundaki dinozora ismini veren paleontolog Barry James, iskeleti restore eden ilk isim olmakla biliniyor.

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          Daha önce Drouot Müzayede Evi'nde 2022'de Zephyr isimli 150 milyon yıllık dinozorun iskeleti yaklaşık 673 bin avroya ve 2021'de Big John isimli 66 milyon yıllık dinozor yaklaşık 6.6 milyon avroya satıldı.​​​​​​​​​​​​​​

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