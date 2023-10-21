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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Icardi için sakatlık açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Icardi için sakatlık açıklaması!

        Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Derbi mücadelesi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcular önemli açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 22:33 Güncelleme: 21.10.2023 - 23:06
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        • 1

          Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi mücadelesi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcular önemli açıklamalarda bulundu.

        • 2

          ICARDI AÇIKLAMASI

          "Mauro Icardi'nin topuğunda bir ağrı vardı. Kenarda bandajı çıkardı, ağrı arttı. Soyunma odasında da ağrısı vardı. Şu anda ağrı var, net durumunu MR sonrası göreceğiz."

        • 3

          "SÜPER KUPA TARİHİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

          Fenerbahçe ile oynayacakları TFF Süper Kupa maçının yerinin hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Süper Kupa için bence yeri tartışılır. Kulüplerin ne düşündüğü de önemli, kulüplere belki önemli gelir olacak. Birçok ülke bunu yapıyor. İspanya da bunu yapılıyor. Zamanı olarak yanlış bir zaman olduğunu tekrarlamak istiyorum. Avrupa’da oynuyoruz, ligde yoğun tempoda oynuyoruz. Oyuncuların tatil yapacağı tek hafta vardı. 24 Aralık’ta zaten derbi var. 6 gün sonraya maç koyulması, bu oyunculara tatil yapma diyoruz. Dünyada büyük bir konu, milli maçların, Avrupa’daki maçların çokluğu. Bu oyuncuların insan olduğunu unutuyoruz. Bu oyuncuların dinlemesi de gerekiyor. Belki ailesiyle, sevdikleriyle buluşacak. Tarih olarak doğru bulmuyorum. Diğer konuda saygı duyuyorum. Tabii ki gidip oynayacağız" dedi.

          UEFA Şampiyonlar Ligi’nde salı günü RAMS Park’ta oynayacakları Bayern Münih maçı için ise Okan Buruk, "Rakibimizi analiz edeceğiz. Ona göre rakibimize karşı planımızı oluşturacağız. Çok fazla çalışma şansımız da yok. Yarın sabah antrenman yapacağız. Öbür gün taktik idmanı olacak. Önemli olan oyuncularımı dinlendirmek. Oyunla ilgili karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "KOREOGRAFİ MUHTEŞEM"

          "Taraftarımız, koreografi muhteşemdi. Takıma, bizlere güveniyorlar. Onlara teşekkürler. Onların hak ettikleri başarıları onlara armağan etmek istiyoruz."

        • 5

          "REKORLARI BİLMİYORUZ"

          "Rekorları bilmiyoruz, maç kazandıkça oraya çıkıyor. Güçlü bir lig. Beşiktaş'ın kalitesini gördük. 11'e 10 durumda bile Burak Hoca ve takımı çok ciddi şekilde cevap verdi. Daha iyisini yapabiliriz. Kazanmaya devam etmeliyiz."

        • 6

          "ARA SONRASI ZORDUR"

          "Mili ara sonrası zordur, yeni toparlanıyoruz. Kazanarak devam ettik ve mutluyum."

          "2 ŞUTLARI VAR, 1'İ GOL"

          "Derbi kazanmışsınız, mutlu olmanız gerekiyor. 11'e 10'dan sonra oyuncularımın da kafasında 'Nasıl olsa kazanırız' düşüncesini gördük. Net pozisyon vermedik. Beşiktaş'a 2 şut şansı verdik, 1'i gol oldu. Chamberlain girdikten sonra kenardan içeriye gelip çok boş top aldı. Onu takipte zorlandık."

        • 7

          "30 ŞUT VAR AMA KALİTE?"

          "Aslında genel olarak maçın sonuna kadar, bundan önceki haftalarda da söylediğimiz şey; bitiriciliğimiz yeterli değildi. Son paslar, son orta, son çalım... Burada daha iyi olmalıyız. 30 şut var ama kaç tanesi istediğimiz kalitede olmuş? Bunların analinizi yapacağız."

        • 8

          KAAN AYHAN: DAHA RAHAT KAZANABİLİRDİK

          Derbi galibiyeti için konuşan Kaan Ayhan "Derbi galibiyeti için mutluyuz ama kırmızı karttan sonra oyunu daha rahat geçirebilirdik. Pres yapmakta zorlandık ve sonrasında zorlandık. Mutluyuz ama analizini yaparak, inşallah daha iyi bir oyun sergileriz." dedi.

        • 9

          Farklı bölgelerde oynamasıyla ilgili konuşan sarı-kırmızılı futbolcu "Her maçta pozisyonum değişiyor ama bu güvenim. Okan Buruk ile iletişimimiz bu şekilde. Takım için ve kendi adıma mutluyum. Buralara gelmek için çok çalıştım. Galatasaray'ın için en iyi şekilde mücadele ediyoruz. Kimin oynayacağına hoca karar verir. Çok başarılı dönem geçiriyoruz. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

        • 10

          Bayern Münih maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Kaan Ayhan "Bayern Münih'i geçmişten tanıyorum ama bu sezonu analiz etmedik. Analizlerimizi yapacağız. İyi defans yapmazsanız, zor duruma sokabilirler. Manchester United maçından daha iyi oynayarak Münih'in işini zorlaştırmak ve puan toplamak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

        • 11

          LUCAS TORREIRA: ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ

          Derbiyi değerlendiren Lucas Toreira "İlk yarının sonlarına doğru zorlanmaya başladık. Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe karşı oynadık. Önemli olan kazanmak, taraftarı mutlu etmek ve Beşiktaş'a karşı 3 puanı almaktı." dedi.

        • 12

          Taraftarın desteğiyle ilgili açıklama yapan Lucas Torreira "Sahaya çıktığımızda gururlanıyoruz. Taraftarın tutkusu bize çok hoş hissettiriyor. Bu forma çok önemli, bunun ağırlığını bilerek oynamalıyız. Şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetler almamız gerekiyor. İki kulvarda taraftarların desteğiyle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        • 13

          FERNANDO MUSLERA: ICARDI BAMBAŞKA BİRİ

          Derbiyi değerlendiren Fernando Muslera "En iyi oyunumuz değil ama 3 puanı almamız önemliydi. Bayern Münih maçı öncesi moral oldu." dedi.

        • 14

          Özellikle ilk yarılarda kalesini gole kapatmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Muslera "Bu konularda beyefendi olmaya çalışıyorum. Ne zaman 'Gol yemiyoruz' desek, gol yiyoruz. Mauro Icardi gibi golcümüz var, onun da yardımı çok. Takımın performansı yıldız isimlerle yukarı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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