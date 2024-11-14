DİYABET NEDİR?

Diyabet, vücudun kan şekerini düzenleme mekanizmasındaki bir bozukluk sonucu oluşan kronik bir hastalıktır. Normalde pankreas, yediğimiz yiyeceklerden elde edilen şekeri (glikozu) hücrelere taşımak için gerekli olan insülin hormonunu üretir. Diyabette ise ya pankreas yeterince insülin üretemez ya da üretilen insülin etkin bir şekilde kullanılamaz. Bu durum, kan şekerinin yükselmesine ve zamanla kalp, böbrek, göz, sinirler gibi hayati organlarda hasara yol açabilecek sağlık sorunlarına neden olur.

Diyabet, tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki ana türde görülür. Tip 1 diyabet genellikle çocukluk veya genç yaşta başlar ve bağışıklık sisteminin pankreastaki insülin üreten hücrelere saldırmasıyla oluşur. Tip 2 diyabet ise daha çok yetişkinlerde görülür ve genellikle sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve genetik faktörlerle ilişkilidir.