Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 14 Kasım ne günü? Bugün ne günü? 14 Kasım'da ne oldu? 14 Kasım'da kutlanan özel günler hangileri?

        14 Kasım'da kutlanan özel günler hangileri?

        Kasım ayı boyunca sayısız kültürel etkinlik ve sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriliyor. Kasım ayı, sanat, kültür ve farkındalık yaratma amaçlı etkinliklerin yoğunlaştığı bir zaman olarak öne çıkıyor. Toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren etkinlikler ile Kasım ayı, dinamik bir sosyal ortam sunuyor. Peki, 14 Kasım ne günü, 14 Kasım'da hangi özel günler kutlanıyor? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 01:01 Güncelleme: 14.11.2024 - 01:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          14 Kasım Dünya Diyabet Günü, diyabet farkındalığını artırmak ve hastalığın etkilerine dikkat çekmek amacıyla her yıl küresel çapta kutlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun öncülüğünde düzenlenen bu özel günde, diyabetin önlenmesi, teşhisi ve tedavisi konularında toplum bilinci oluşturulması hedefleniyor. İşte 14 Kasım hakkında bilgiler...

        • 2

          14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ NEDİR?

          Dünya Diyabet Günü, diyabet hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak ve hastalığın etkilerini topluma anlatmak amacıyla her yıl 14 Kasım’da kutlanmaktadır. Bu özel gün, diyabetin önlenmesi, yönetilmesi ve tedavisi konusunda bireyleri bilinçlendirme amacı taşıyan küresel bir sağlık kampanyasıdır.

        • 3

          DÜNYA DİYABET GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

          Dünya Diyabet Günü, 1991 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından, diyabetin artan yaygınlığına dikkat çekmek için ilan edilmiştir. Bu tarih, insülinin mucidi Kanadalı bilim insanı Dr. Frederick Banting’in doğum günü onuruna seçilmiştir. Dr. Banting’in çalışmaları sayesinde diyabet tedavisinde devrim niteliğinde bir adım atılmış, insülinin keşfi birçok insanın hayatını kurtarmıştır.

        • 4

          DİYABET NEDİR?

          Diyabet, vücudun kan şekerini düzenleme mekanizmasındaki bir bozukluk sonucu oluşan kronik bir hastalıktır. Normalde pankreas, yediğimiz yiyeceklerden elde edilen şekeri (glikozu) hücrelere taşımak için gerekli olan insülin hormonunu üretir. Diyabette ise ya pankreas yeterince insülin üretemez ya da üretilen insülin etkin bir şekilde kullanılamaz. Bu durum, kan şekerinin yükselmesine ve zamanla kalp, böbrek, göz, sinirler gibi hayati organlarda hasara yol açabilecek sağlık sorunlarına neden olur.

          Diyabet, tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki ana türde görülür. Tip 1 diyabet genellikle çocukluk veya genç yaşta başlar ve bağışıklık sisteminin pankreastaki insülin üreten hücrelere saldırmasıyla oluşur. Tip 2 diyabet ise daha çok yetişkinlerde görülür ve genellikle sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve genetik faktörlerle ilişkilidir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        ABB konserlerine inceleme
        ABB konserlerine inceleme
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Yozgat'ta kaza: 3 ölü, 5 yaralı
        Yozgat'ta kaza: 3 ölü, 5 yaralı
        Radikal bir karar aldı
        Radikal bir karar aldı
        Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da
        Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da
        Meta, antitröst davasında yargılanacak
        Meta, antitröst davasında yargılanacak
        Zalewski'den G.Saray itirafı!
        Zalewski'den G.Saray itirafı!
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi!
        Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi!
        "İyi geldik birbirimize"
        "İyi geldik birbirimize"
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Habertürk Anasayfa