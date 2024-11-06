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        14,5 saat arayla büyük acı

        Ordu'da 74 yıldır evli olan Veli Teke ile Ayşe Teke adlı yaşlı çift, 14,5 saat arayla hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:26 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:26
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        14,5 saat arayla büyük acı
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        Ordu'nun İkizce ilçesinde 74 yıllık evli Veli Teke (94) ile Ayşe Teke (93) aynı gün, 14,5 saat arayla yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Teke, dün saat 03.30 sıralarında yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti.

        YASA BOĞULDU YAŞAMINI YİTİRDİ

        Eşinin ölüm haberiyle yasa boğulan Veli Teke de 14,5 saat sonra saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi. 74 yıllık evli olan, 1’i kız, 4 çocukları bulunan Veli ve Ayşe Teke çiftinin ölümü, yakınları ve mahalleliyi üzdü.

        Mahallelinin birbirini çok sevdiğini söylediği Teke çifti, bugün mahalledeki Enağız Mahallesi Atatürk Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından, aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

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