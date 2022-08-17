138 defa korkudan test yaptırdı! Sonuncusu pozitif çıktı

Samsun'da 138 kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi olan KOAH hastası Kaşif Sevinç'in son testi pozitif çıktı.
AA'da yer alan habere göre özel bir hastanede, KOAH hastası Sevinç'in takibini yapan göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Sevinç'in, Kovid-19 salgını çıktığı günden itibaren hastalığı atlatamayacağı endişesi ile test yaptırdığını söyledi.
"ANTİKOR TESTİ DE YAPTIRIYOR"
Özkaya, şöyle devam etti: "Test yapılmaya başlandığı günden itibaren hemen hemen her gün test yaptırmış. İşin ilginç yanı şu, ilk aşısını yaptırana kadar testleri negatif çıkıyor. Aynı zamanda antikor testi de yaptırıyor. İlk aşısını 2021 yılının Mart ayında oluyor. Aşı olduktan sonra yine Kovid-19 testi ile antikor testi yaptırıyor. Testleri yine negatif çıkarken antikoru da olmadığı ortaya çıkıyor. İkinci Sinovac aşısını olduktan sonra antikorları artıyor. Yani hastalığa yakalanıp antikorları artmıyor, aşıdan sonra antikorları artıyor. O zamana kadar yaptırdığı tüm Kovid-19 testleri negatif çıkıyor."
"DÜNYADA BU KADAR TEST YAPTIRAN KİMSE YOK"
İkinci aşısından sonra Sevinç'in Kovid-19'dan, antikorları oluştuğu için korunmaya devam ettiğini öne süren Prof. Dr. Özkaya, şunları kaydetti:
"Hastalığa yakalanma korkusu ile testlerine devam ediyor. Hastanın KOAH hastası olduğu için nefes darlığı bulunuyor. Bunun için her fırsatta Kovid-19 testi yaptırma imkanına sahip. Nefes darlığı yüzünden hiçbir doktor sorumluluk almadığı için her seferinde test yaptırabiliyor. 138. kez test yaptırıyor, dünyada bu kadar test yaptıran kimse yok. Aynı zamanda aşının bu kadar etkin olduğunu, yani antikor oluşturduğunu ve salgından koruduğunu da dünyada gösteren tek vaka."
"EVİNDE GRİP GİBİ GEÇİRİYOR"
Prof. Dr. Özkaya, hastanın son testinin pozitif olduğunu ancak aşılar sayesinde hastalığı evinde grip gibi geçirdiğini de sözlerine ekledi.
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