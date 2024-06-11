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        Haberler Gündem Güncel 130 milyon TL'lik yalı soygununda 7 gözaltı | Son dakika haberleri

        130 milyon TL'lik yalı soygununda 7 gözaltı

        İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir planla yapılan 130 milyon liralık soygunla ilgili soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 17:11 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:11
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        130 milyon TL'lik yalı soygununda 7 gözaltı
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        İstanbul'daki tarihi Memduh Paşa Yalısı'ndaki soyguna ilişkin soruşturma sürüyor.

        Filmleri aratmayan soygun olayı, 9 Haziran Pazar günü saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu’nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1,5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., film sahnelerini aratmayacak bir plan yaptı.

        Ahmet Y., gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 arkadaşını içeriye aldı. Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı. Daha sonra kasalarda bulunan 3 çuvala doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kayboldu.

        SABAH FARKEDİLDİ

        Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, çevredeki güvenli kameralarını incelemeye aldı. Özel güvenlik görevlisi Ahmet Y.’nin, maskeli 4 kişiyi içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları tespit edildi. Hırsızların kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

        İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA OPERASYON YAPILDI

        Yapılan çalışmalar sonucunda incelenen kamera görüntülerinden 7 şüpheli İstanbul ve Tekirdağ’da gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında soygunu gerçekleştiren 3 şüphelinin bulunduğu öğrenildi. Polis çalınan bir miktar parayı da ele geçirdi. Olayın firari şüphelilerini yakalamak ve paranın geri kalanını bulmak için operasyonlar sürüyor.

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        #yalı soygunu
        #istanbul
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