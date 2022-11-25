13 yıl önce işlenen cinayeti canlı yayında itiraf etti

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Süslü Bayram lakaplı Bayram Tosun 31 Aralık 2009 yılında Denizli’den Muğla’ya arkadaşlarının yanına gitti. Son görüştüğü Veysel Turhan’ın evine gittikten sonra kayboldu. Bayram Tosun’un karısı İmran Tosun ve oğlu Aşkın Tosun şüpheli kaybın aydınlanması için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına başvurdu. Yaklaşık 2 hafta önce açılan Bayram Tosun dosyasıyla ilgili canlı yayında cinayet itirafı geldi.



“VEYSEL, BAYRAM’I ÖLDÜRDÜ”



Stüdyoya gelen Veysel Turhan’ın karısı Keziban Turhan, bugünkü yayında önce Bayram Tosun ile ilişkileri olduğunu itiraf etti. Ardından da cinayeti nasıl işlediklerini dakika dakika anlattı. Keziban Turhan, kocası Veysel Turhan’ın Bayram Tosun’a tuzak kurduğunu, yılbaşı günü evlerine gelen Bayram Tosun’u birlikte çalıştıkları inşaata götürdüklerini ve ardından kavga çıktığını söyledi. Keziban Turhan, kocasının daha sonra Bayram Tosun’un kalbine iki el ateş ettiğini ve Tosun’un inşaatta hayatını kaybettiğini söyledi.





“ÖNCE TARLAYA SONRA DERE KENARINA GÖMDÜK”



Keziban Turhan cinayet sırasında yanlarında kardeşi Kemal Biçe’nin de olduğunu ve onlara yardım ettiğini de itiraf etti. Cinayetin ardından cesedi inşaatın arkasındaki tarlaya gömen Keziban, Veysel ve Kemal, bir gün sonra da cesedi bulunduğu yerden alıp Kozağaç tarafındaki bir dere kenarına gömdüklerini söyledi. Bayram Tosun’un kimliğini ve üstündekileri de yaktıklarını, Veysel Turhan’ın da cinayetten 6 gün sonra Bayram Tosun’un telefonunu otobüsle Denizli’ye götürüp otobüs duraklarının orada bir yere attığını açıkladı.





CİNAYETİN DETAYLARINI CANLI YAYINDA ANLATTI



Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının canlı yayınında cinayetin tüm detayları da ortaya çıktı. Veysel Turhan karısının söylediklerine itiraz etti ama aynı anda Denizli’de gözaltına alınan Keziban Turhan’ın kardeşi Kemal Biçe de cinayeti itiraf etti. 13 yıl sonra canlı yayında gelen itirafın ardından Veysel Turhan, stüdyoda bulunan Bayram Tosun’un ailesine ve “Kardeşim cinayeti bana itiraf etti” diyen ablası Hacer Turhan’a saldırdı.



Veysel Turhan ve Keziban Turhan, Show TV stüdyolarına gelen ve soruşturmayı yürüten Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Denizli’ye götürülen Keziban ve Veysel emniyette de sorgulanacak ve karı kocaya Muğla’da Bayram Tosun’u gömdükleri yerde yer gösterme yaptırılacak.



2 AYDA 3 CİNAYET!



Üçüncü sezonunda olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında Bayram Tosun cinayeti ile birlikte iki ayda 3 cinayet çözüldü. Cinayetlerin ikisi canlı yayında gelen itiraf ile çözülürken bir cinayet soruşturması da programa gelen gizli tanığın verdiği ifade ile aydınlandı.