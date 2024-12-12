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        Haberler Gündem Güncel 13 yıl önce kaybolan Melike yaşıyor mu? | Son dakika haberleri

        13 yıl önce kaybolan Melike yaşıyor mu?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye bugün bir annenin evlat isyanı damga vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 22:55 Güncelleme: 12.12.2024 - 22:55
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        13 yıl önce kaybolan Melike yaşıyor mu?
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        Programa katılan Fatma Hanım, 18 Ocak 2011’de kayıplara karışan ve başına çok kötü şeyler gelen evladı Melike’nin hala hayatta olduğunu iddia etti.

        Fatma Hanım anlattıklarıyla yürekleri dağlarken Didem Arslan Yılmaz, Fatma’nın anlattıkları karşısında zaman zaman zor anlar yaşadı.

        “KIZIMA 4 KİŞİ HER KÖTÜLÜĞÜ YAPTILAR”

        Fatma Hanım, kızının Muharrem ve Cevat isimli şahıslar tarafından alıkonulduğunu, tutulduğu yerde kızına yaklaşık 2 ay boyunca cinsel istismar ve şiddet uygulandığını açıklayınca stüdyo buz kesti.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi Melike’nin ulaştıkları son görüntülerini yayınlayınca anne Fatma, kameralara seslenerek “Kızımı bana getirin” dedi. Fatma Hanım ayrıca Didem Arslan Yılmaz’a “Sana güveniyorum, sen kimleri bulmadın ki… Benim kızımı da bulacaksın biliyorum” dedi.

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