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        Haberler Dünyadan 13 yaşındaki kıza cinsel saldırı davasında Jay-Z'ye mahkemeden kötü haber - magazin haberleri

        13 yaşındaki kıza cinsel saldırı davasında Jay-Z'ye mahkemeden kötü haber

        Yıllar önce 13 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Jay-Z, mahkemeden umduğunu bulamadı. Aleyhinde çıkan kararla, ünlü rapçinin davayı düşürme girişimleri sonuçsuz kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 11:52 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:52
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        • 1

          Beyonce ile 16 yıldır evli olan üç çocuk babası şarkıcı Jay-Z, yıllar önce 13 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla karşı karşıya.

          Kendisine açılan cinsel saldırı davasıyla mücadele eden rapçi, avukatı Alex Spiro aracılığıyla davayı bozmak veya davacı kadının kimliğinin kamuoyuna açıklanmasını sağlamak için girişimlerde bulundu.

          Ancak davanın hâkimi, asıl adı Shawn Carter olan ünlü şarkıcının aleyhinde karar alarak, davacı kadına yargılamanın bir sonraki aşamasında anonimlik hakkı tanıdı ve bu süreçte avukat Spiro'yu sert bir şekilde eleştirdi.

        • 2

          Davada adı Jane Doe olarak anılan kadın, 13 yaşındayken, Jay-Z'nin, seks ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan rapçi Sean 'Diddy' Combs ile birlikte, New York'ta düzenlenen 2000 MTV Video Müzik Ödülleri sonrası düzenlenen bir partide kendisine uyuşturucu verip tecavüz ettiğini iddia etti.

          Jay-Z, iddiaları reddederek bunların asılsız olduğunu söyledi.

          ABD mahkemesinin dün yayınladığı beş sayfalık bir dosyada, davanın hakimi, avukat Spiro'nun saldırgan hukuki manevralarını kınadı ve bunları 'tahrik edici dil ve kişisel saldırılarla dolu' olarak nitelendirdi.

        • 3

          Hâkim, Jay-Z'nin avukatını, Jane Doe'nun kimliğini ifşa etmek ve davayı reddetmek için tekrar tekrar dilekçe vererek 'yargı sürecini hızla bitirmeye çalışmakla' suçladı.

          Hâkim; "Carter'ın avukatının tahrik edici dil ve kişisel saldırılar içeren saldırgan dilekçeleri aralıksız sunması uygunsuz, yargı kaynaklarının israfı ve müvekkiline fayda sağlama olasılığı düşük bir taktik. Mahkeme, avukat talep ettiği için yargılama sürecini hızlandırmayacaktır" dedi.

        • 4

          Dava dosyasına göre, iddia edilen olay, o zamanlar Radio City Music Hall'daki ödül törenine girmeye çalışan bir genç olan davacının, rapçi Diddy'nin limuzin şoförü olduğunu iddia eden bir adam tarafından ödül töreni sonrası partiye davet edilmesi sonucu meydana geldi.

          Dosyada, kadının partiye gittiğinde gizlilik anlaşması imzalamaya zorlandığı, uyuşturucuyla karıştırılmış bir içki servis edildiği ve ardından Jay-Z ve Diddy tarafından, bir kadın ünlünün bakışları altında cinsel saldırıya uğradığı iddiası yer alıyor.

        • 5

          Jay-Z, iddiayı redderken hem davacı kadını hem de onun avukatı Tony Buzbee'yi yalan beyan uydurmakla suçladı.

          Jay-Z ayrıca Buzbee'yi, tecavüz iddiaları nedeniyle yasal bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için kendisine şantaj yapmaya çalışmakla suçladı.

          Ancak şimdilik davacı kadın, Jay-Z'ye karşı önemli bir zafer kazandı. Hakim, Jane Doe'nun anonim kimliğinin korunacağına karar verdi.

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