13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde çocuk hakları konuşuldu

Dr. Öğr. Üyesi Elif Beyza Akkanat Öztürk sosyal medya kullanıcaların aktif sayısı 2023 itibariyle 5 milyara ulaşmıştığını açıklarken şunları söyledi: Bunların önemli bir kısmı çocuktur. 2013 - 2021 yılları arasında Türkiye’de çocukların internet kullanımında %30 civarında bir artış gerçekleşmiştir. Çocukların internet erişim ve kullanım oranlarında da oldukça artmıştır. Çocuğun korunması ve ifade özgürlüğünün sağlanması arasındaki denge sağlanmaya çalışılmıştır. 1990 lardan beri çocukların dijital dünyada korunmasında iki temel risk üzerinde durulmuştur: Birincisi; cinsel istismara maruz kalmak. İkincisi ise nefret söylemine maruz kalmak.

Çeşitli sosyal medya platformlarının zararlı içeriklere ilişkin düzenlemeleri ve denetim mekanizmaları üzerinde durulan panelde konuşmacılar, zararlı içerik tanımı da yaparak şu değerlendirmelerde bulundu.

Zararlı içerik tanımı... Çocuk pornografisi ve nefret söylemi içerikleri tatrışmasız bu alanda yer almaktadır. Yasa dışı ve zararlı içerik arasında bir ayrım yapılması gerekiyor. Zararlı içeriklerin ne olduğu kullanım koşullarında tanımlanır. Kullanım koşullarının denetlenmesi ve çocuklara özgü tasarlanmasının temin edilmesi gerekmektedir. Medya ile tüketime özendirme arasındaki ilişkinin de internet platformları tarafından ele alınması ve çocukların kullanımı için özel kullanım koşullarının oluşturulması artık bir zorunluluk gibi gözükmektedir.