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        Haberler Gündem Güncel 13 katlı binaya yıldırım düştü | Son dakika haberleri

        13 katlı binaya yıldırım düştü

        Mersin'de 13 katlı bir binaya yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu binadan kopan taş parçaları park halindeki iki araca ve bir kafeye zarar verdi. Korku ve paniğe neden olan yıldırımın düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 09:41 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:48
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        13 katlı binaya yıldırım düştü
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        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yağışlı hava etkili oldu.

        Mersin'de de sabah saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerine kadar devam etti. Yağmurla birlikte bölgede yıldırım düşmeleri de yaşandı.

        Yıldırımlardan biri, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 13 katlı bir binaya isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu binadan kopan taş parçaları park halindeki iki araca ve bir kafeye zarar verdi.

        Korku dolu anların yaşandığı olay kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkan ışık ve sonrasında kafenin önündeki masaların üzerine taşların düştüğü anlar yer aldı.

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        #yıldırım
        #Mersin
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