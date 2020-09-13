13 Eylül Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler belli oldu. Dün akşam saatlerinde Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem geldi ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....