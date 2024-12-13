13 Aralık Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de ikişer maç oynanırken, La Liga, Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Lig 1'de birer müsabaka oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "13 Aralık Cuma kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 13 Aralık 2024 maç takvimi...
- 1
Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin haftaya başlangıç maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 13 Aralık 2024 Cuma listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 13 Aralık Cuma günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- 2
Süper Lig
20.00 Kasımpaşa - Eyüpspor (beIN Sports 1)
20.00 Bodrumspor - Sivasspor (beIN Sports 2)
- 3
1. Lig
20:00 - Ankaragücü - Manisa FK (TRT Spor, beIN Sports Max 1)
20:00 - Adanaspor - Y.Malatyaspor (beIN Sports Max 2, tabii Spor)
-
- 4
İspanya La Liga
23.00 Valladolid - Valencia (S Sport Plus)
- 5
İtalya Serie A
22:45 - Empoli - Torino (S Sport)
- 6
Almanya Bundesliga
22:30 - Freiburg - Wolfsburg (beIN Sports 3, Tivibu Spor 1)
-
- 7
Fransa Lig 1
22:45 - Toulouse - St. Etienne (beIN Sports 4)