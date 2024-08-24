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        Haberler Gündem Güncel 1299 motosikletliye Vali Aygöl öncülük etti | Son dakika haberleri

        Bilecik'te 1299 motosikletlinin "Saygı Sürüşü"ne Vali Aygöl öncülük etti

        Bilecik'te Valilik öncülüğünde, Bilecik Motosiklet Derneği'nce "1299 Saygı Sürüşü" gerçekleştirildi. Bu yıl 6-8 Eylül'de 743'üncüsü düzenlenecek Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin tanıtımı kapsamında bir araya gelen motosikletli konvoyuna Bilecik Valisi Şefik Aygöl öncülük etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 17:58 Güncelleme: 24.08.2024 - 17:58
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          Bilecik'te Valilik öncülüğünde, Bilecik Motosiklet Derneğince "1299 Saygı Sürüşü" gerçekleştirildi.

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          Bu yıl 6-8 Eylül'de 743'üncüsü düzenlenecek Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin tanıtımı kapsamında Pelitözü Gölpark'ta bir araya gelen 1299 motosikletli, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün öncülük ettiği konvoyla Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne hareket etti.

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          Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar türbeye ziyarette bulundu, alp kıyafeti giymiş jandarma personelinin saygı nöbeti değişimini izledi.

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          Aygöl ile Bilecik Motosiklet Derneği Başkanı Erol Yörümez'in konuşmalarından sonra dev Türk bayrağı açıldı.

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          Vali Şefik Aygöl, Bilecik'in "kuruluşun ve kurtuluşun şehri" olarak anıldığını söyledi.

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          Vali Aygöl, eylül ayının ikinci haftasında 743'üncü Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin düzenleneceğini hatırlattı.

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          Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ""Panayır ve şenlik havasında geçen, ünü ülke sınırlarını aşan bir şenlik yapıyoruz. Tabii bu etkinlikte vatandaşlarımızla kültürümüzden, tarihimizden güzel örnekler yaşıyoruz. Bugün de yaklaşık 2 aydır hazırlığını yaptığımız, Çanakkale'de, Afyonkarahisar'da örneklerini gördüğümüz saygı sürüşlerinden birini ilk kez Bilecik'imizde başlattık" dedi.

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          Aygöl, etkinlik kapsamında yaklaşık 40 kilometre katettiklerini belirtti.

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          Geçmişe ve Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne dikkati çekmeyi amaçladıklarını anlatan Aygöl, "Bu sene ilkini yaptık ve çok güzel oldu. Her sene üzerine ekleyerek bu etkinliği devam ettirmek istiyoruz. Ben de ilk defa bu kadar uzun süre motosiklet kullandım." dedi.

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          Bilecik Motosiklet Derneği Başkanı Erol Yörümez de organizasyonun uzun süredir hayalini kurduklarını, gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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          Etkinliğe pek çok ilden katılımın olduğunu bildiren Yörümez, "Antalya, Düzce, Karabük, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, İzmir ve İstanbul gibi şehirlerden gelenler var. İlkini gerçekleştirmek bize nasip oldu. Daha iyilerini yaparak devam etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

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          Yunus Karadeniz ise, organizasyona Bursa'dan "Çitos" isimli İskender papağanıyla katıldı.

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