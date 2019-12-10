Sanatçı Datuna yaptığı eylemi 'Aç Sanatçı' olarak kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Eser sahibi Maurizio Cattelan'ın eserlerini sevdiğini ve yediği eseri ise çok lezzetli bulduğunu söyledi. Çalışanlardan biri Datuna'ya kızsa da yeni bir muz duvara bantlandı ve çalışmayı koruması için polis sevk edildi.