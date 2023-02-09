MÖ. 450 yılında yapımına başlanan ve 2 yıl gibi bir sürede tamamlanarak şehir meydanına asılan 12 Levha Kanunları hangi uygarlığa aittir? 12 Levha Kanunları nelerdir? Roma hukuku nasıl oluşmuştur sorusuna yanıtlar aradığımız yazımızı sizler için kaleme aldık. İşte, tüm detaylar…

12 Levha Kanunları Nedir?

12 Levha Kanunları; (Leges Duodecim Tabularum) yazılı olmayan ve gelenek, adet, örf gibi temellere dayanan sözlü hukuk kurallarının, yazılı hukuk kuralları haline getirilmesi sürecinde oluşturulan bir kanunlar bütünüdür. MÖ. 450 yılında hazırlanmaya başlanan ve 2 yılda tamamlanan bu kanun metinleri, Patrici adı verilen soylular ile Pleb adı verilen halk arasındaki sınıf mücadelesinin neticesinde hazırlanmıştır.

12 Levha Kanunları Hangi Uygarlığa Aittir?

12 Levha Kanunları; Roma İmparatorluğu tarafından hazırlanmış olan kanun metinleridir. Patrici ve Plebler arasındaki sınıf mücadelesinin sonunda, Pleblerin yoğun baskı neticesinde hazırlanan bu kanun metinleri, hazırlandıktan sonra Roma’nın en büyük meydanı olan Forum Romanum’a asılmış ve halka ilan edilmiştir.

10 kişilik bir komisyon tarafından hazırlanan ve temelde toplum içindeki sınıf mücadeleleri ve çatışmaları engellemek için hazırlanan bu kanun metni, sözlü hukuku yazılı hukuk haline getirerek kanun önünde eşitlik prensibini hayata geçirmiştir.