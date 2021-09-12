Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Eylül Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Yalan Dolan

14:05 İkimizin Sırrı

17:05 Bizim Hikaye

18:40 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

08:30 Konuştuktça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Camdaki Kız

16:45 Baht Oyunu

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çember: Sırlar Apartmanı

22:15 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Star Market

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kazara Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Ekşi Elmalar

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ortadirek Şaban

13:00 Yasak Elma

16:00 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Uzak Şehrin Masalı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Yeşil Deniz

08:55 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Gizemli Tarih "Ayasofya"

14:05 Dünya Hali (Altyazılı)

16:10 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yabancı Sinema "Kral Arthur Kılıç Efsanesi" (Altyazılı)

22:40 3'Te 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Hasret

16:30 Ne Olacak Şimdi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 İçimizden Biri

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:30 Paylaş Benimle

09:45 Hayalimdeki Değişim

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

15:15 Sinema

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)