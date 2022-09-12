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12 Eylül'de ne oldu? 12 Eylül darbesi ne zaman, nasıl oldu? 12 Eylül 1980 İhtilali tarihçesi

12 Eylül'de ne oldu? 12 Eylül darbesi nasıl oldu? 12 Eylül darbesi tarihçesi

12 Eylül Harekâtı veya 12 Eylül Darbesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 12 Eylül 1980'de emir-komuta zinciri içinde yönetime karşı gerçekleştirdiği askerî müdahaledir. Bu müdahale ile Süleyman Demirel'in Başbakan olduğu hükümet görevden alındı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ise lağvedildi. 12 Eylül darbesinin üzerinden tam 42 sene geçti. Peki 12 Eylül'de ne oldu? 12 Eylül darbesi ne zaman, nasıl oldu? İşte 12 Eylül darbesi tarihçesi...

12.09.2022 - 00:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • 12 Eylül Darbesi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren başkanlığında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime karşı gerçekleştirdiği harekattır. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından hükümet görevden alındı, Türkiye Büyük Millet Meclisi  ve partiler lağvedildi. Peki 12 Eylül'de ne oldu? 12 Eylül darbesi ne zaman, nasıl oldu? İşte 12 Eylül Darbesi 1980 İhtilali hakkında merak edilen soruların yanıtı...

  • 12 EYLÜL 1980 DARBESİ

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun'dan oluşan Milli Güvenlik Konseyi, radyodan okunan ilk bildiriye göre:

    İç Hizmet Kanununun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevini yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur.

     

    12 Eylül tarihli 2 numaralı bildiriyle ülke genelinde 13 sıkıyönetim bölgesine 13 general sıkıyönetim komutanı olarak atanmıştır. 7 numaralı bildiriyle siyasi partilerin faaliyetleri yasaklanmış olduğunu ve Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay dışındaki derneklerin faaliyetlerinin de durdurulmuş olduğunu duyurulmuştur.

  • Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere polis teşkilatı Jandarma Genel Komutanlığının emrine verilmiştir. Darbe günü Emniyet ve MİT üst düzey yöneticileri Genelkurmay Başkanlığına davet edilmiş ve TRT ile PTT Genel Müdürleriyle beraber tecrit edilmişlerdir.

     

    20 Eylül'de Kenan Evren eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülend Ulus'uyum başbakan olarak görevlendirmiş ve 21 Eylül'de Ulus'unun sunduğu bakanlar kurulu listesi Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmıştır.

  • HAMZAKOY VE UZUNADA

    Darbenin gece 03.00'da ilanından sonra aynı gün sabah saat 5.30'da Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'a Genelkurmay başkanı Kenan Evren tarafından birer tebliğ gönderildi.

    Tüm tebliğlerde, "TSK yönetime el koymuştur. Hükümetiniz feshedilmiş, parlamento üyeliğiniz düşmüştür. Talimatı getiren subayın ikazlarına uyunuz" ifadesiyle birlikte gidecekleri adresler belirtilmektedir. Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel için Hamzakoy Gelibolu adresi belirtilirken, Necmettin Erbakan'a ise Uzun ada İzmir adres olarak verilir.

     

    Ecevit ve Demirel eşleriyle birlikte aynı uçakla Hamzakoy'a götürülür. Yaklaşık bir ay boyunca, 11 Ekim 1980'e kadar burada kaldılar. Necmettin Erbakan aynı gün uçakla Uzun Ada'ya götürülür. Alparslan Türkeş evinde bulunamadığı için Milli Güvenlik Konseyi, 13 Eylül'de bir bildiri ile teslim olmaması halinde suçlu duruma düşeceğini belirtir. Bunun üzerine 14 Eylül'de Ankara Merkez Komutanlığına teslim olur ve Uzun Ada'ya gönderilir.

  • 1982 ANAYASASI

    Darbe ardından geçen 3 yıl içerisinde önemli kanunların tamamına yakını değiştirildi ve askerî yönetimin belirlediği Danışma Meclisi tarafından hazırlanan Anayasa, 7 Kasım 1982 yılında yapılan ve aleyhte konuşmanın ve propaganda yapmanın yasak olduğu referandumda, yüzde 92'lik "Evet" oyu ile büyük farkla kabul edildi.

    Halk oylamasında 'Hayır' oyu kullananları sandık başında baskı altında tutmak için rengi dışarıdan görünen oy pusulaları kullandırıldığı iddia edildi ama bu, Anayasa'nın çok büyük çoğunlukla kabul edilmesini açıklayan tek neden değildi.

    Anayasa'nın kabulünün bir başka önemli etkeni olarak, ihtilal öncesi iç savaş ortamı nedeni ile vatandaşların kendi hayatlarından endişe etmesi oldu.

     

    Aynı halk oylamasında, Kenan Evren otomatik olarak Cumhurbaşkanı seçildi. Kabul edilen Anayasa'da bulunan, askerî yönetim üyelerinin ömür boyu yargılanmasını engelleyen, geçici 15. madde, 2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumuna kadar kaldırılmadı.

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