12 Dev Adam, Litvanya'ya mağlup oldu!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında özel maçta karşılaştığı Litvanya'ya 91-70 mağlup oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maça ay-yıldızlı takım Berk İbrahim Uğurlu, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven 5'iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde boyalı alandan skor üreten ay-yıldızlı takıma pota altından sayılar bularak karşılık veren Litvanya, birinci periyodu 21-12 önde tamamladı.

Milliler, ikinci çeyrekte Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'la basketler buldu. Ay-yıldızlı takım karşısında kolay sayılar bulan Litvanya, soyunma odasına 52-31 üstün girdi.

Üçüncü periyodu 73-52 geride kapatan A Milli Takım, müsabakadan 91-70 mağlup ayrıldı.

İstanbul'da 20-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele edecek milli takım da Türkiye-Litvanya maçını pota arkasından takip etti.

BAKAN BAK, AY-YILDIZLI TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Litvanya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını yerinde takip etti.

Bakan Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan özel maçı yerinde izledi.

Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yan yana seyretti.