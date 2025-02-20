12 Dev Adam, İtalya'ya mağlup oldu!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında ağırladığı İtalya'ya 80-67 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunda A Milli Takım skor üretmekte zorlandı. Pota altından etkili olan İtalya, ilk çeyreği 17-12 önde tamamladı.

İkinci periyoda baskılı başlayan İtalya, 13. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 16-26. Millilerin basit hatalarını iyi değerlendiren "Gök Mavililer", Bortolani'nin basketleriyle 18. dakikada 18 sayılık fark yakaladı: 23-41. Türkiye, Cedi Osman ile üst üste sayılar bulmasına rağmen farkın azalmasına izin vermeyen İtalya, soyunma odasına 48-31 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte toparlanan ve savunmasını sertleştiren A Milli Takım, periyodun bitimine 53 saniye kala Onuralp Bitim'in turnikesiyle farkı 8 sayıya kadar indirdi: 50-58. İtalya, son çeyreğe 60-50 önde girdi.

GRUPTA İKİNCİ MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda çıktığı 5. maçta ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen milliler, Macaristan (2) ve İzlanda ile oynadığı 3 müsabakayı kazandı. "12 Dev Adam", İtalya'ya ise deplasmanda ve iç sahada mağlup oldu.

Türkiye, B Grubu'ndaki 6. ve son maçında 23 Şubat Pazar günü İzlanda'ya konuk olacak.