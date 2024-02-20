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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü

        FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:15 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:15
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        Milliler, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 22 Şubat Perşembe günü İtalya’nın Pesaro şehrinde oynayacağı İtalya maçı öncesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde, ilk 10 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda ay-yıldızlılar, şut çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İtalya maçının taktiği üzerine duruldu.

        12 Dev Adam, bugün İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak uçakla İtalya’nın Pesaro şehrine gidecek ve hazırlıklarına orada devam edecek.

        FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu şubat penceresi maç programı şu şekilde:

        22 Şubat Perşembe

        22.30 İtalya - Türkiye

        25 Şubat Pazar

        16.00 Türkiye - İzlanda

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