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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam'ın FIBA sıralamasındaki yeri değişmedi! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam'ın FIBA sıralamasındaki yeri değişmedi!

        FIBA erkekler dünya sıralamasında A Milli Basketbol Takımı'nın 27. basamaktaki yeri değişmedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:21 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:21
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        12 Dev Adam'ın FIBA sıralamasındaki yeri değişmedi!
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        Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtalararası kupa elemelerinin tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralaması belli oldu. FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sıralamada ilk 4 sırada yer alan ülkelerin yeri değişmedi. ABD sıralamadaki liderliğini korurken, Sırbistan ikinci, Almanya üçüncü ve Fransa ise dördüncü sırada yer aldı.

        FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025 Elemeleri'nde İtalya ve İzlanda’ya karşı mağlubiyet alan Türkiye'nin puanı ise 437.4'den, 430.4'e düştü fakat 27. sıradaki yeri değişmedi.

        FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 20 sıra şu şekilde:

        1 - ABD 840.1 puan

        2 - Sırbistan 761.1 puan

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        3 - Almanya 757.3 puan

        4 - Fransa 753.4 puan

        5 - İspanya 745.7 puan

        6 - Kanada 744.9 puan

        7 - Avustralya 733.1 puan

        8 - Arjantin 732.5 puan

        9 - Letonya 716.3 puan

        10 - Litvanya 702.8 puan

        11 - Slovenya 673.1 puan

        12 - Brezilya 672.9 puan

        13 - Yunanistan 658.8 puan

        14 - İtalya 638.6 puan

        15 - Porto Riko 606.9 puan

        16 - Karadağ 596.6 puan

        17 - Polonya 582 puan

        18- Dominik Cumhuriyeti 551 puan

        19 - Çekya 545.9 puan

        20 - Finlandiya 538.6 puan

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