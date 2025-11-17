12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı!
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki kadrosu açıklandı.
Giriş: 17.11.2025 - 15:30 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:30
A Erkek Milli Takımımızın 16 kişilik aday kadrosu belli oldu.
Ay-Yıldızlılarımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda 27 Kasım Perşembe günü 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bosna Hersek maçına çıkacak. Milliler, 30 Kasım Pazar günü ise TSİ 19.00'da İsviçre ile deplasmanda karşılaşacak.
İşte aday kadro:
