12 bin 500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? 2025 Ocak zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi?
Aralık ayı enflasyon oranı açıklandıktan sonra 12.500 TL en düşük emekli maaşı alanların yeni maaşı gündeme taşındı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024'e ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre 2024 yıllık enflasyon oranı 44,38% oldu. Yaklaşık 16 milyon SSK ve Bağkur'lu, en düşük emekli maaşlarının ne kadar yükseldiğini merak ediyor. Peki, 12 bin 500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? SSK Bağkur 2025 Ocak zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi?
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12 bin 500 TL emekli maaşı alanların yeni maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun aralık ayı enflasyon verileri açıklanarak, 2025 yılı için emekli maaşı tablosu netleşti. Buna göre SSK Bağkur emeklisi yüzde 15,75, memur emeklileri ise 11,54 oranında zam alacak. Peki 12 bin 500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son bilgiler
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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU
2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.
Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.
Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren yeni maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı. Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşti.
Emeklilere en düşük 12 bin 500 lira emekli maaşı veriliyor. Bu rakamın altında maaşı olanların kök maaşları yüzde 15.74 oranında artış yaşayacak. Böylece kök maaşını bilenler eğer en düşük emekli maaşında değişiklik yapılmazsa ne kadar kök maaş alacaklarını hesaplayabilecekler.
SSK, Bağ-kur emeklileri için zam oranı 15,74 oldu. En düşük emekli maaşı enflasyon farkı hesabına göre, 12,500 lira iken 14 bin 468 lira seviyelerine denk geliyor. Ancak kök maaş ile ilgili yeni düzenlemelerin gerektiği açıklandı.
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12 BİN 500 TL EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM VERİLECEK Mİ, ARTACAK MI?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "(En düşük emekli maaşı) Bu konuda bir çalışma yapacağız. Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek, ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum" dedi.
Emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin görüşleri sorulan Yılmaz, asgari ücret oranıyla emekliye artış oranının mukayese edilmesinin doğru olmayacağını söyledi.
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Cevdet Yılmaz, bu konuda bir çalışma yapacaklarının altını çizerek, " Yani burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Nihai çalışma tamamlandıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." dedi.
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ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;
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4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
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4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
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Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
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Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
maaşlarını alırlar.
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