MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.

Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren yeni maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı. Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşti.

Emeklilere en düşük 12 bin 500 lira emekli maaşı veriliyor. Bu rakamın altında maaşı olanların kök maaşları yüzde 15.74 oranında artış yaşayacak. Böylece kök maaşını bilenler eğer en düşük emekli maaşında değişiklik yapılmazsa ne kadar kök maaş alacaklarını hesaplayabilecekler.

SSK, Bağ-kur emeklileri için zam oranı 15,74 oldu. En düşük emekli maaşı enflasyon farkı hesabına göre, 12,500 lira iken 14 bin 468 lira seviyelerine denk geliyor. Ancak kök maaş ile ilgili yeni düzenlemelerin gerektiği açıklandı.