1100 Porsche'nin bulunduğu gemide yangın!

1100 Porsche dahil olmak üzere binlerce aracı taşıdığına inanılan devasa bir kargo gemisi Azor açıklarında alev aldı. 22 mürettebatının gemiden kurtarılmasının ardından gemi Azor açıklarında sürüklendi.
New York Times'ta yer alan habere göre 10 Şubat'ta Almanya'nın Emden kentinden hareket eden ve Çarşamba günü RI, Davisville'e varması planlanan Felicity Ace adlı geminin kargo ambarında yangın çıktı.
Portekiz kuvvetleri mürettebatı tahliye etmek için harekete geçtiğinde, gemi Portekiz'e Azor Adaları'ndaki Terceira Adası'ndan yaklaşık 321 km uzaktaydı. Yetkililere göre, "son derece zorlu" operasyonda hiçbir mürettebat üyesi yaralanmadı.
189 BENTLEY VE 4 BİN ARACIN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Yangında 650 fitlik 60 bin tonluk kargo gemisinin envanterinin ne kadarının kaybolduğu bilinmiyor.
Bir otomotiv kuruluşu olan Drive, 189 Bentley de dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin
aracın gemide olduğunu tahmin ettiğini ifade etti.
Bir araba tutkunu ve The Smoke Tire dergisinin editörü Matt Farah, "Tüm zamanların en iyi spor arabası" diye yazdığı arabanın okyanusun ortasında olduğunu söyled. Hayal kırıklığı yaratan bir haber aldığını söyleyen Farah, "Bayimden bir telefon aldım. Arabam şu anda okyanusun ortasında sürükleniyor, muhtemelen yanıyor." dedi.
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