11 öğrenciye taciz! Okul müdürüne 149 yıl istendi!

Eskişehir’in Alpu ilçesinde, Alpu Ortaokulu ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu’nda müdürlük görevini yürüten Mustafa K. hakkında, kız öğrencileri sözlü ve elle taciz ettiğine yönelik iddialar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şubat ayında soruşturma başlatılmıştı.
10 KIZ ÖĞRENCİYE TACİZ İDDİASI
İHA'da yer alan habere göre 10 ayrı kız öğrenciye yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli Mustafa K. şikâyetler üzerine gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Okul müdürü Mustafa K. çıkarıldığı Beylikova Sulh Ceza Mahkemesince ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘cinsel istismar’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
69 YILDAN 149 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
Okul müdürü Mustafa K. hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, şüpheli Mustafa K.’nin 11 çocuk mağdura karşı ayrı ayrı işlediği iddia olunan ‘çocuğun cinsel istismarı, çocuğa karşı cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 69 yıldan 149 yıla kadar hapsi istendi.
CEZA İÇİN ARTIRMA TALEBİ
İddianamede, ‘çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz’ suçunun; vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi nedeniyle verilecek cezanın yarı oranında artırılması talep edildi.
"NÜFUZU KÖTÜYE KULLANMA"
Ayrıca ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunun cinsel amaçla işlenmesi nedeniyle verilecek cezanın yarı oranında, çocuğa karşı ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi nedeniyle 1 kat artırılması talep edildi.
DURUŞMAYA AİLELER DE KATILDI
Tutuklu yargılanan okul müdürü Mustafa K., Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. İkinci celsesi görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Mustafa K. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya çocuk mağdurların aileleri ile taraf avukatları katıldı.
SUÇSUZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddeden sanık Mustafa K. suçsuz olduğunu iddia ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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