Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 399.360'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 11.059 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...
11 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.
10 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada;
"Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın." dedi.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisini tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.
Toplam test sayısı 15 milyon 273 bin 222'ye ulaştı. Hasta sayısı 396 bin 831, vefat sayısı 10 bin 972, ağır hasta sayısı 2 bin 876, aktif hasta sayısı 45 bin 573 oldu.
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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM
Koronavirüs vakalarının artışa geçtiği ABD'de, günlük pozitif vaka sayısının 200 bini aşabileceği öne sürüldü. Ülkede koronavirüse yakalanan kişi sayısı 10 milyon 428 bin 517'ye çıktı
İtalyan basınında yer alan haberlerde, İtalya hükümetinin koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle ülkede 5 bölgede yarından itibaren kısıtlayıcı tedbirlerin arttırılacağı ifade edildi
Fransa'da son 24 saatte 551 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı gerçekleşti. Ülkede koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 987'ye yükseldi
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