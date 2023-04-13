Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa 11 ilde hacker operasyonu: 20 gözaltı! - Son dakika haberleri

11 ilde hacker operasyonu: 20 gözaltı!

Diyarbakır merkezli 11 ilde hackerlara yönelik düzenlenen 'Kalkan' isimli operasyonda 20 şüpheli, gözaltına alındı. Şirketler ile üst düzey kamu görevlilerinin hedef alan hackerların, gönderdikleri sahte mailler ile 85 milyon kişinin bilgilerini ele geçirdikleri ve bunları sattıkları belirtildi

Giriş: 13.04.2023 - 08:52 | Güncelleme: ABONE OL
11 ilde hacker operasyonu: 20 gözaltı! - Son dakika haberleri
11 ilde hacker operasyonu: 20 gözaltı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, şirket sistemlerinde veri ihlalleri olduğuna yönelik ihbar sonrası harekete geçti. Çalışma yapan polis, sanal ortamda birbirleri ile irtibat halinde rumuz isimli 20 kişiyi tespit etti.

11 İLDE OPERASYON YAPILDI

DHA'da yer alan habere göre kimlikleri belirleyen polis, 11 ilde operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli, yakalandı. Ekipler, belirlenen adreslerde çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

85 MİLYON KİŞİNİN BİLGİLERİ SATILDI

Polis, şüphelilerin özelikle geniş yetkilere sahip üst düzey kamu görevlilerini hedef aldığını belirledi. Şüphelilerin gönderdikleri sahte maillere tıklayan kişilerin şifrelerinin ele geçirildiği tespit edildi. Bu şifreler sayesinde 85 milyon kişinin kimlik, adres, kredi kart bilgilerinin ele geçirildiği ve bu bilgilerin dolandırıcılara satıldığı belirlendi.

ÖRGÜT ELEBAŞI BAŞKA SUÇTAN TUTUKLU

Şüphelilerin ayrıca bir sanal platform kurdukları, söz konusu platforma referans ile üye olunduğu belirlendi. Şüphelilerin kurdukları platform üzerinden siber polisine yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini birbirlerine anlattıkları da tespit edildi. Hacker örgütüne 'Kalkan' isimli operasyonu yapan polis, örgüt elebaşının başka bir suçtan tutuklu olduğunu da tespit etti.

Ayrıca örgüt yöneticilerinin birbirlerini sadece sanal isimleri ile tanıdıkları, gerçek hayatta hiç tanışmadıkları belirtildi. 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kocaeli'de 80 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de 80 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı
Teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapıldılar: 2 yaralı
Teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapıldılar: 2 yaralı
Kuşadası'nda kıyıda 2 düzensiz göçmen cesedi bulundu
Kuşadası'nda kıyıda 2 düzensiz göçmen cesedi bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.