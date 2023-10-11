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        Haberler Yaşam Sayısal Loto 11 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama

        11 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama

        Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanı haftanın ikinci çekişi ile devam ediyor. Haftada üç kez gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları 21.30'da açıklanmaktadır. İşte 11 Ekim 2023 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 19:24 Güncelleme: 11.10.2023 - 19:24
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        11 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
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        Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında bekleyiş başladı. Büyük ikramiye kazandıran şanslı numaraların belli olmasına saatler kala şans oyunu tutkunları için sorgulama süreci başladı. İşte noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen 7 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

        11 EKİM 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da CANLI olarak gerçekleşiyor. Rakamlar belli olduğunda haberimizin içeriği güncellenecektir.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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