107. Temel Eğitim dönemi ÖGG sınav tarihi: 2024 ÖGG sınavı ne zaman?
107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavında geri sayım sürüyor. Sınava sayılı günler kalırken, ÖGG sınav giriş belgesininin yayımlanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi ÖGG sınav yerleri giriş belgesi ÖGNET üzerinden erişime sunulmaktadır. Peki, "2024 ÖGG sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte 2024 ÖGG sınav tarihi...
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Özel Güvenlik Sınavı sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Silahlı sınava girecek adaylar için sınav süresi 150 dakika olurken silahsız sınava katılacaklar için süre 120 dakika olarak belirlendi. Sınavda 100 soru sorulurken, her biri bir puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Peki, "2024 ÖGG sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte ÖGG sınavı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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ÖZEL GÜVELİK (ÖGG) SINAVI NE ZAMAN?
ÖGG yazılı sınavları 24 Şubat tarihinde yapılacak. 25 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında ise uygulamalı atış sınavı yapılacak ve puanlar ÖGNET sistemine girilecek.
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ÖGG SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav soru ve cevapları da 27 Şubat günü erişime açılacak. Sınav sonuçları 15 Mart tarihinde adaylarla paylaşılacak.
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ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
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