Uzun yıllar İzmir'de oğlu ile kalan Kemal Akcan, 7 yıl önce Aydın'ın Koçarlı ilçesinin kırsal Çulhalar Mahallesi'nin Pınarcık mevkisindeki kızı Gülten Çetin (60) ve damadı Halil İbrahim Çetin'in yayla evine taşınıp, burada yaşamını sürdüremeye başladı. İlerleyen yaşı nedeniyle yürümekte güçlük çeken 3 çocuğu ve 9 torunu olan Akcan, cumhuriyetin kurulduğu ilk yılları dün gibi hatırlıyor. O yılları yeniden yaşayan Akcan, evlerinin bahçesinde ağaçların dibinde oturup, ovayı seyrederek, çayını yudumlarken DHA muhabirine tarihi günleri anlattı.

'MUSTAFA KEMAL GENÇLER İÇİN BİR ÖMÜR TÜKETTİ'

Mustafa Kemal Atatürk'ün bir nesil yetişsin diye ömrünü feda ettiğini söyleyen Akcan, "Mustafa Kemal, cumhuriyetin kuruluşunda çok önemli roller üstlenmiştir. Gençlere ise bir ömür tüketti, 'Bir nesil yetişsin' diye. İnkılaplar yaptı, 'cumhuriyet yaşasın' diye" dedi. Akcan 10 yaşındayken, Atatürk'ü İzmir ziyareti sırasında gördüğünü de anlattı.

Cumhuriyetin çok zor şartlarda kurulduğunu aktaran Akcan, bunu 'Unutma' isimli şiirden alıntı yaptığı şu dizelerle anlattı:

"Unutma bir avuçtan fazla insan değildik / Bize dünya düşman oldu, yenildik / Top yoktu, tüfek yoktu, süngü yoktu / Yokluktan Türk yarattı bir ordu / Erkek kadın çocuk herkes savaştı / Ey Türk kızı millete inan / Ey Türk oğlu ibret olsun sana yabancı insan koyma vatana."