İslam âlimi olan İbni Sina tıp alanında verdiği öneri ve tavsiyeler ile adını tüm dünyaya duyurmuştur. Nar suyu hakkında verdiği öneriler de birçok hastalığa şifa oluyor. Peki, nar suyu nedir, nasıl kullanılır? Nar suyu faydaları nedir? İşte detaylar...