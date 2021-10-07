100 yaşındaki eski Nazi subayı yargıç karşısında

Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerBBCDünyaSON DAKİKA: 100 yaşındaki eski Nazi subayı Almanya'da yargıç karşısında: '3518 cinayete yardımcı oldu'
100 yaşındaki eski Nazi subayı Almanya'da yargıç karşısında: '3518 cinayete yardımcı oldu'
Josef S isimli eski Nazi subayının yargılanmasına başlandı. 100 yaşındaki eski Nazi subayı, 2. Dünya Savaşı sırasında Berlin yakınlarındaki Sachsenhausen toplama kampında 3518 tutuklunun öldürülmesine yardımcı olmakla suçlanıyor.
2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin üzerinden 76 yıl geçtikten sonra, Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Sachsenhausen toplama kampında görevli eski bir Nazi subayının yargılandığı duruşma bugün başladı.
100 yaşındaki sanık Josef S, 3518 kişinin ölümünden sorumlu olanlar arasında gösteriliyor.
Sanığın özellikle kampta tutulan Sovyet tutukluların vurulmasında ve Zyklon B gazıyla toplu katliamlarında doğrudan rol aldığı düşünülüyor.
Nazi Almanyası döneminden suçluların yargılanması için zaman daralıyor zira bu kişilerin hepsi çok yaşlı. Josef S, şu ana karar yargılananlar arasında en yaşlı olan sanık.
Düşük rütbeli Nazi subaylarının yargılanması sadece birkaç yıl önce alınan kararla başlandı.
10 yıl önce, eski bir Nazi subayı olan John Demjanjuk'un yargılanarak ceza alması, savcıların daha düşük rütbeli Nazi görevlileri için de soruşturma başlatmasının yolunu açtı. O zamana kadar sanıkların ölümlerde doğrudan rol oynadığının kanıtlanması gerekiyordu. Bu da sadece üst düzey Nazi görevlilerinin yargılanmasıyla sınırlı kalıyordu.
Mahkeme salonuna tekerlekli sandalyede geldi
Alman gizlilik kanunları uyarınca adı sadece Josef S olarak belirtilen sanık, yargılamanın başladığı Brandenburg an der Havel'deki cezaevinde kendisine tahsis edilen bir spor alanında, yüksek güvenlik önlemleri altında tutuluyor.
Mahkeme salonuna tekerlekli sandalyede gelen sanığın bir de evrak çantası taşıdığı görüldü.
Brandenburg bölgesinde yıllarca çilingir olarak hayatını sürdüren Josef S'nin, davayla ilgili bugüne kadar hiç konuşmadı.
1942'de Sachsenhausen kampında subay olarak görevlendirildiğinde 21 yaşındaydı. Şimdi 101 yaşına basmak üzere. Bu sebeple günde en fazla 2 veya 2,5 saat süreyle duruşmaya katılabileceği belirtildi. Davanın Ocak ayına kadar sürmesi ve yılın başında sonuçlanması bekleniyor.
Berlin'in kuzeyindeki Oranienburg kampında on binlerce kişi hayatını kaybetti. Bunların arasında Nazi idaresine karşı çıkan muhalifler, Yahudiler, eşcinseller ve savaş sırasında rehin alınan çoğu Sovyetlerden gelen asker ve siviller de vardı.
1943'te Sachsenhausen'de bir gaz odası oluşturuldu ve savaşın sonlarına yaklaşırken, "yürümesi zor olan" 3 bin kişi bu gaz odasında öldürüldü.
SON DAKİKA: 100 yaşındaki eski Nazi subayı Almanya'da yargıç karşısında: '3518 cinayete yardımcı oldu'/100-yasindaki-eski-nazi-subayi-almanya-da-yargic-karsisinda-3518-cinayete-yardimci-oldu-3214291
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!