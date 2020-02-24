100'üncü yılında rekor başvuru

24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeşilay'ın bu yıl 10'uncu kez düzenlediği 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na rekor sayıda başvuru yapıldı. 2019'da 185 bin 763 başvurunun gerçekleştirildiği yarışmaya Kızılay'ın kuruluşunun 100'üncü yılında 483 bin 279 eser için başvuru yapıldı.
Genç nesilleri bağımlılıktan korumak ve toplumda bağımlılık farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmaya gösterilen rekor ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirten Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nı bu yıl 10'uncu kez düzenliyoruz ve yarışmaya ilgi her yıl giderek artıyor. Bu yıl Yeşilay'ın 100'üncü yılında başvuru sayısı açısından rekor bir noktaya ulaştık ve geçtiğimiz yılın neredeyse 2 katından daha fazla başvuru aldık. Yarışmaya katılan tüm çocuklara ve gençlere teşekkür ediyorum. Onların ilham verici dünyasının eseri olan görsel ve edebi çalışmaları görmeyi heyecanla bekliyorum" dedi.
TOPLAM ÖDÜL 300 BİN ₺ ÖDÜL
Her ilin kategori birincileri Nisan, ülke çapında her kategoride ilk 3'e girenler ise Haziran ayında açıklanacak. Her ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, edebi ve görsel olmak üzere 2 kategoride belirlenen birinciler 500 ₺ ile ödüllendirilecek. İl düzeyinde dereceye girmeye hak kazanan 486 öğrenci arasından ise her düzey ve kategoriden ülke çapındaki şampiyonlar belirlenecek. Kategori birincileri 5 bin ₺, ikincileri 3 bin 500 ₺, üçüncüleri bin ₺ ödülün sahibi olacak. Yeşilay'ın 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nda bu yıl öğrenciler toplamda 300 bin ₺ ödül alacak. Ülke genelinde dereceye giren öğrenciler ayrıca yurt dışı gezisi ile ödüllendirilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!