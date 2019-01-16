8 Ocak günü Emniyet Caddesi’nde bulunan özel banka şubesine sırt çantasıyla gelen maskeli İ.E., tabancayla bir kişiyi rehin aldı, ardından özel güvenlik görevlisinin tabancasını gasbetti. Banka çalışanlarını tehdit eden soyguncu daha sonra veznede bulunan 12 bin lirayı alarak kaçtı.

DHA'nın haberine göre, güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği soygunun ardından kaçan şüpheli, banka yakınındaki sokakta durdurduğu kadının otomobilini almaya çalıştı. Bu sırada şüpheli İ.E., ihbarla olay yerine gelen polislerin üzerine ateş açarak kaçtı ve farklı bir otomobili gasbederek izini kaybettirdi.

BÖLGEDEKİ 100 KAMERA KAYDI İZLENDİ

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun talimatıyla olayın araştırılması için 50 kişilik özel ekip kuruldu. Özel ekip bölgede bulunun 100 kamera kaydını inceleyerek maskeli soyguncunun kimliğini tespit etti. Ekipler yaptığı incelemede soyguncunun bir günde 5 defa kıyafet değiştirdiğini ve sık sık su içtiğini saptadı. Asker olduğu ve hava değişimi için kente geldiği belirlenen İ.E., Eyyübiye Mahallesi'nde gizlendiği samanlığa düzenlenen operasyonla polis tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin gizlendiği samanlıkta arama yapan ekipler, biri banka görevlisine ait 2 tabanca ile 12 bin 30 lira, soygunda kullanılan maske ve sırt çantasını ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin Manisa’da acemi birliğini tamamladıktan sonra dağıtım için Şanlıurfa’ya geldiği ve geçirdiği böbrek ameliyatı nedeniyle hava değişiminde olduğu kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.