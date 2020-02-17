17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelen torba yasa ile yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza döviz biriktirerek Bireysel Emeklilik Sistemi'nden yararlanma hakkı getirildi. Ancak Türk Lirası birikim yapan ve Türkiye'de ikamet eden vatandaşlar 100 liralık birikime karşı 25 lira devlet katkısı alırken döviz cinsinden birikim sağlayacak olan gurbetçiler sisteme yatırdıkları 100 dolar ve Euro karşılığında devletten 10 dolar veya Euro katkı payı alacak. Cumhurbaşkanı&na sistemde döviz biriktirenlerin devlet katkısını yüzde 25'ten yüzde 10'a düşürme yetkisi verildi. Böylece Cumhurbaşkanı yetkisini kullanacak ve döviz cinsinden BES'e dahil olanlara yüzde 10 katkı payı ödenecek.
56 YAŞINDA EMEKLİ OLACAKLAR
Düzenleme daha önce Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) açıklanmıştı. YEP'te ayrıca kıdem tazminatlarının sisteme alınması ile adının da Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi olarak değiştirilmesi planı da yer alıyor. Türkiye'de tasarrufların birikmesi ve finansal sistemin istenilen derinliğe kavuşması için büyük önem verilen BES'te tasarruf yapan gurbetçiye döviz bazında birikim yapma olanağı getirilirken devlet de gurbetçiye tıpkı Türkiye'de yaşayan vatandaşlara yaptığı gibi katkıda bulunacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda gurbetçi vatandaşlarımızın dövizli Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) yararlandırılacağı belirtilmişti. Programda "Finansal sistemdeki sistemik risk birikimini azaltmak, ﬁnansal derinliği ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla yurt dışı yerleşik Türk vatandaşlarına Dövizli BES uygulamasına geçilecektir" denilmişti. Eğer bir farklılık yapılmaz ise gurbetçiler de 10 yıl ve 56 yaş koşullarını yerine getirdiklerinde BES'te emekli olma hakkına kavuşacak. Tabii ki biriktirdiği parayı döviz olarak geri alacak veya emekli maaşı döviz olarak ödenecek.
SIRADA KUMBARA HESABI VAR
YEP'te ikinci önemli düzenleme de emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmesi sağlanacağının belirtilmesiydi. Tarımda sulama ve seracılığa destek vererek enflasyonun önünü almayı, turizmde de önemli dönüşümleri hedefleyen aynı zamanda inşaat başta olmak üzere içeride üretilebilecek ürünlerin ithal edilmesinin önünü almayı hedefleyen programda bir önemli bir düzenleme de çocuklara yönelikti. Vatandaşın Kumbara Hesabı uygulaması ile her yeni doğan çocuğa bir banka veya katılım finans şirketi hesabı açılacak, böylece finansal sisteme katılım ve tasarruf erken yaşta teşvik edilecek.
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