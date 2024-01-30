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        Haberler Yaşam 10 yıldır topladığı taşlara gözü gibi bakıyor

        10 yıldır topladığı taşlara gözü gibi bakıyor

        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Mesut Güler, 10 yıldır dağlardan ve çeşitli arazilerden topladığı farklı türdeki taşlara gözü gibi bakıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:59
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          Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Mesut Güler, küçük yaşlarda gök bilimine olan ilgisi nedeniyle kırsal bölgelerden topladığı onlarca taşa gözü gibi bakıyor.

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          Güler, incelenmesinin düşündüğü bazı taşları ise müzeye teslim edeceğini söyledi.

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          "GÖK TAŞLARINA KARŞI AŞIRI İLGİLİYİM"

          Boş zamanlarında gök taşı araştırmaları yaptığını kaydeden Güler, "Araştırmalarım sırasında farklı olduğunu düşündüğüm taşları evime getirerek burada muhafaza ediyorum. Tarihi değerleri olduğunu düşündüğüm taşları müzeye teslim etmek istiyorum" dedi.

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          "50-60 TAŞI EVİMDE MUHAFAZA EDİYORUM"

          Evinde çok sayıda farklı türden taş bulunduğunu aktaran Güler, "Evimde 20 ila 50 kilogram ağırlığından 50-60'a yakın taş mevcut. Kırsal bölgelerde topladığım bu taşların farklı olduğunu düşünüyorum.

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          Bazılarının üzerlerinde hayvan sembolleri, Arapça yazılar bulunuyor. Yıllardır çalışarak toparladığım bu taşların incelenmesini istiyorum" diye konuştu.

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