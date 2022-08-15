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Haberler Yaşam Korkusuzca tırmandı... 10 yıldır her yerde aradığı yılan kartalının yuvasını görüntüledi - Güncel haberler

10 yıldır her yerde aradığı yılan kartalının yuvasını görüntüledi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan ve bu zamana kadar çok sayıda nadir türü görüntülemeyi başaran İbrahim Sargın, 10 yıldır her yerde aradığı yılan kartalının yuvasını kayıt altına aldı

15.08.2022 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
Korkusuzca tırmandı... 10 yıldır her yerde aradığı yılan kartalının yuvasını görüntüledi - Güncel haberler
Kartal yuvasına korkusuzca tırmandı... Yavrusunu görüntüledi
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İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan İbrahim Sargın, Uluabat gölü civarındaki canlıları görüntüleyerek YouTube kanalında paylaşıyor.

İHA'nın haberine göre bu zamana kadar çok sayıda yaralı hayvanı kurtaran Sargın nadir türleri de kayıt altına alıyor.

10 YILDIR ARIYORDU

Sargın, son olarak yaşadığı bölgede varlığını bildiği ama bir türlü görüntüleyemediği yılan kartalının yuvasını buldu.

Yılan kartalını 10 yıldır aradığını belirten Sargın, yaşadığı tecrübeyi kamera ile ölümsüzleştirdi.

YILAN KARTALININ YUVASINI İNCELEDİ

Yılan kartalının yuvasına tırmanarak yuvanın içinde bulunan yavrularını görüntüleyen ve burada yavru kartalı inceleyen İbrahim Sargın, "Uzun yıllardır aradığım bir türdü. Uluabat Gölü'ndeki yılanlarla besleniyor. Ben de yuvasını bulup tırmanarak yavrusunu görüntülemeyi başardım" dedi.

YAVRU KARTAL DONAKALDI

Görüntülerde yavru kartalın Sargın'ı gördükten sonra hiç hareket etmeden durması dikkat çekti.

YILAN KARTALI HAKKINDA BİLGİLER

Yılan kartalı oldukça uzun ve geniş kanatlı, açık renkli, iri bir yırtıcıdır. Genellikle yılan ve diğer sürüngenlerle beslendiği için kendisine bu isim verilmiştir. Alt tarafındaki lekeleri gençken seyrek ve soluk renkte iken; erişkinliğe doğru koyulaşmaya ve yoğunlaşmaya başlar. Orta Asya, Asya, Pakistan, Hindistan ve bazı Endonezya adalarında yayılış gösterirler. Açık ve ekili araziler, kıraç, taşlık ve çalılık bölgeler ile kurak bölgeler yaşam alanlarıdır ancak yuvalarını ağaçlara yaparlar.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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