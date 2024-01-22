10 yaşında başladığı kayağı 70 yıldır bırakmıyor

Burada kaçırılmayacak güzellikler var. Ben 70 yıldır kayıyorum diyebilirim. Sporun tüm dalları güzel. Benim tüm sevdiklerime tavsiyem şu oluyor; yaşam kaliteli bir yaşamsa hayat bir anlam ifade ediyor. Spor mutlaka hayatın bir parçası olmalı. Kayak sporu da bunların herhalde en eliti. Kayak sporu yalnız yapılabilecek bir spor değil. Güzellikler de paylaştıkça artar. Biz burada bir ekibiz, ufak da olsa kazası var bu işin. Mutlaka insanın yanında sevdiklerinin olması lazım” dedi.