10 unutulmaz biyografik film

AMADEUS (1984)
Peter Shaffer'in kendi tiyatro oyunundan sinemaya uyarladığı “Amadeus”, klasik müziğin en büyük kompozitörlerinden Wolfgang Amadeus Mozart'ın dehasını, aynı dönemin ünlü bestecilerinden Antonio Salieri'nin gözünden anlatıyor... Salieri (F. Murray Abraham), sarayın gözde müzisyeni olarak güçlü, saygıdeğer ve ağırbaşlı bir müzik adamıdır. Mozart (Tom Hulce) ise kibirli, küstah, enerji dolu, neşeli bir gençtir. Salieri, Mozart'ın dehasını herkesten daha iyi anlar. Öyle büyük bir yeteneği kendisine değil de şımarık bir gence verdiği için Tanrı'ya isyan eder. Bu arada, Mozart'ın hayatı, bestelediği birbirinden güzel eserlere rağmen bir türlü rayına girmez. Salieri bu düşüşü uzaktan, acımasız bir zevkle izler. Milos Forman'ın yönettiği film, 1985'te 8 Oscar birden kazandı.