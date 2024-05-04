10 sezon boyunca hepimizin arkadaşıydılar: Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?

5. COURTNEY COX (MONICA)

Her ekibin mutlaka bir Monica'sı vardır. Ekibi bir arada tutan Monica'nın evi herkesin hayatında bir kez görmek istediği film/dizi evlerinden bir tanesi. Elbette pisletmemeniz şartıyla.

Courtney Cox, Friends'in pilot bölümünde yer aldığında ekipte yaşça en büyük kişilerden biriydi. Cox, birinci sezonda 30 yaşındaydı. Şu an ise 59 yaşında.