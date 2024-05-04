10 sezon boyunca hepimizin arkadaşıydılar: Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
10 sezon boyunca aralarındaki arkadaşlık ve aşk ilişkileriyle, esprileri ve yaşadıklarını yorumla şekilleriyle hepimiz için sanki aramızdan biri gibi hissettirdiler. Monica, Chandler, Ross, Phoebe, Joey ve Rachel ekranda birer karakter olmaktan öte hepimizin arkadaşıydı. Peki, Friends oyuncuları dizinin ilk sezonundan bu yana ne kadar değişti? İşte, oyuncuların son halleri!
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Friends yayınlanmaya başladığı 1994 yılından bu yana büyük bir hayran kitlesine sahip. Dizideki beş arkadaşın öyküsü bugün hala bizi ekran başına kitliyor ve onları aramızdan biri gibi hissetmemize sebep oluyor. Dizinin yayınlanmasından bu yana 30 sene geçti ve oyuncuların görünüşleri de yıllar boyunca değişime uğradı. İşte, Friends oyuncularının son hali!
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1. MATTHEW PERRY (CHANDLER)
Hepimizin en yakın arkadaşlarından biri şüphesiz ki espirileri ve duygusal kişiliğiyle Chandler Bing olmuştu. İyi bir tavsiyesi olmasa da her zaman sarkastik bir yorumu vardı.
Perry dizinin pilot bölümünde 25 yaşındaydı. Matthew Perry, 28 Ekim 2023 yılında hayatını kaybetti. Görsel 2021 yılına ait.
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2. DAVID SCHWIMMER (ROSS)
"Ross the divorce force" repliği ile hepimizin aklına kazınan ve aşk hayatındaki başarısızlıklarıyla izlediğimiz Ross'un ilk bölümdeki "Hi" demesi hala kulaklarımızda.
Dizinin ilk sezonunda David Schwimmer 27 yaşındaydı ve ekipteki en büyük kişilerden biriydi. Schwimmer şu an 57 yaşında.
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3. JENNIFER ANISTON (RACHEL)
Karakter gelişimi açısından belki de en belirgin farklılıkları dizi boyunca Rachel yaşamıştı. Bir "şapka" olmadığını 10 sezon boyunca çalışma azmi ve kendine bir hayat kurmasıyla herkese gösterdi.
Başarılı oyuncu Jennifer Aniston dizinin ilk bölümü çekildiğinde 25 yaşındaydı. Aniston şu an 55 yaşında.
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4. MATT LEBLANC (JOEY)
Doktor Drake Ramoray ya da Joey Tribbiani, hepimizin bir kere "How you doin?" demesini duymak istediğimiz bir karakter. Çapkın ama çocuk ruhlu Joey özellikle Chandler ile olan arkadaşlığıyla kalplerimize taht kurmuştu.
LeBlanc diziye başladığında 26 yaşındaydı. 67 doğumlu olan Matt LeBlanc şu an 56 yaşında.
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5. COURTNEY COX (MONICA)
Her ekibin mutlaka bir Monica'sı vardır. Ekibi bir arada tutan Monica'nın evi herkesin hayatında bir kez görmek istediği film/dizi evlerinden bir tanesi. Elbette pisletmemeniz şartıyla.
Courtney Cox, Friends'in pilot bölümünde yer aldığında ekipte yaşça en büyük kişilerden biriydi. Cox, birinci sezonda 30 yaşındaydı. Şu an ise 59 yaşında.
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6. LISA KUDROW (PHOEBE)
Prenses Consuela Banana Hammock öncelikle şarkıcı kimliğiyle hepimizin en sevdiklerinden "Smelly Cat" şarkısının sahibi. Hayat hikayesi ile hepimizi etkileyen Phoebe, ekibin en sempatik isimlerinden.
Ekibin en büyüğü ise Lisa Kudrow'du. Kudrow pilot bölümde 31 yaşındaydı. Ünlü oyuncu şimdi ise 60 yaşında.
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7. MAGGIE WHEELER (JANICE)
Bonus isim! Elbette hepimiz Janice'in "Chandler Big" demesini o söylemese de duyabiliyoruz.
Maggie birinci sezonda yer aldığında 32 yaşındaydı, şimdiyse 62 yaşında.
Fotoğraf kaynak: IMDb, Instagram