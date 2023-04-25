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Bu yazı içerisinde 10 Nisan hangi burç? 10 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? sorularının cevaplarını bulacaksınız. İşte bilmeniz gereken bütün detaylar!

10 Nisan Hangi Burç?

10 Nisan doğumlu herkes Koç burcudur. Aynı zamanda Koç burcuna dair çok fazla özelliği taşıyor olabilirsiniz. 21 Mart ile 20 Nisan arasında doğduysanız Koç burcu olduğunuzu bilmelisiniz. Ama buna karşılık 10 Nisan yükseleni nedir diye merak ediyorsanız, doğduğunuz saati biliyor olmalısınız. Çünkü yükselenler burçlar gibi değildir. Doğduğunuz gün ve saat gerekir. Ancak o şekilde doğum haritanız çıkarılabilir ve yükselen burcunuz hesaplanabilir.

Yükselen burçlar da en az kendi burcunuz kadar önemli ve etkilidir. Bu sebeple bilmek isteyebilirsiniz.

10 Nisan Burcu Özellikleri

Kadın ve erkeklerde görülebilen özelliklere geçmeden önce genel özelliklerini paylaşalım:

- Koç burcunun genel grubu ateştir. Değişken bir yapıyı ifade eder

- Yönetici ve etkileyen gezegeni Mars’tır

- Koç burcunun rengi ateş kırımızı ya da narçiçeğidir.

- Uğurlu taşları yakut, ametist ya da pırlantadır

- Koç grubunun şanslı sayısı 9’dur

- Ayrıca asla anlaşamayacağı burç ise Terazidir.

Genel özelliklerini bilmenin yanı sıra özel bilgileri de dikkate almalısınız. Öncelikle 10 Nisan burcu kadını özellikleri neler, bunlara bir bakalım:

- Hareketli ve enerjiktirler

- Yeniliklere açıktırlar ve başladıkları işi bitirene kadar uğraşırlar

- Kıskanç yapıya sahiptirler, bazen bunu biraz abartabilirler

- Bazen çok bencil davranabilirler

- Ortamına göre kendinden emin ve abartılı konuşabilirler.

- Yaşam sahnesinde başrolde ve göz önünde olmak isterler.

Buna ek olarak 10 Nisan burcu erkeği de otoriterdir ve kıskançtır.

- Bağımsız olmayı severler

- Atletik ve sporcu yapıya sahiptirler

- Çekici ve etkileyicidirler

- Hayatta ikinci olmaktan hiç hoşlanmazlar

- Aşkta ise zafere ulaşmak için uğraşırlar

- Eğer gerçekten severlerse her şeyi yaparlar

Sizlerde de bu özellikler bulunuyor olabilir. Ama bazen 10 Nisan burcu yorumu da merak ediliyor ve okunuyor. Bu yorumları da inceleyebilirsiniz.

10 Nisan'da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Bu bilgilere ek olarak kişiler, kendileriyle aynı gün doğan Türk ve yabancı ünlüleri de merak edebilir. İşte o yüzden bu listeyi gözden geçirin ve o kişilerin kimler olduğuna bir bakın…

10 Nisan'da doğan Türk ünlüler ve futbolcular:

- Ömer Şerif

- Ceyhun Fersoy

- Tuncer Cücenoğlu

- Hüsamettin Böke

- Emre Uğur Uruç

- Erden Kıral

- Semih Sezerli

10 Nisan'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular:

- Alex Pettyfer

- Amanda Michalka

- Sadio Mane

- Rune Dahmke

- Claire Wineland

- Spede Pasanen

- Bella Ahmadulina

- Jose Basilio da Gama

- Lewis Wallace

- Mandy Moore

Genel olarak 10 Nisan burcu ne ve özellikleri hangileri gibi önemli konuları paylaştık. Bu konularla ilgileniyorsanız, astrolojiyi seviyorsanız da hepsini dikkate almalısınız. Astroloji, son derece önemli bir alan ve gelişmeye devam ediyor. Kendinizi bu alanda ne kadar geliştirirseniz, bakış açılarınız da o kadar değişecektir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos