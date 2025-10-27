10'ncu yılını kutladı

Sena Şener, kısa sürede kaleme aldığı ve dinleyicilerin kalbinde yer eden şarkılarıyla, Harbiye’deki bu özel gecede izleyicilerine müzikal bir yolculuk yaşattı. Şener'e, sahnede; Tuna Kiremitçi, Hakan Şener, Erkan Oğur, Güneş, Keremcem ve Umut Kaya eşlik etti.

REKLAM advertisement1

Konserin başında seyircilerine duygusal bir konuşma yapan genç Sena Şener; "Şimdi müziğimi paylaşmaya başlayalı 10 yıl oldu. Bu zaman diliminde çok yol aldım. 60 kişilik yerlerde çalarak başladım. Orada herkesin gözünün içine bakarak çalarken çok mutluydum. Geriye bakınca tecrübeyi, yaşanmışlıkları ve geçmişi görüyorum. Bugün de aynı mutluluğu yaşıyoruz" dedi.