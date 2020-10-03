10 milyon liralık 'ULAK'

Lojistik konusunda yazılım geliştiren ve yazılımını kullanan işletmelere kurye kaynağı sağlayan ULAK Yazılım Teknoloji A.Ş. ilk yatırımını aldı.
Sabri Sami Toker tarafından 2015 yılı Şubat ayında kurulan ve aynı yılın sonunda şirketleşen ULAK App, şu ana kadar kendi kaynakları ile ilerliyordu. İlk yatırım turunu Erdem Yurdanur, Tarkan Onar, Bülent Bahadır, İbrahim Sakallıoğlu ve Kokteyl Bilgi Teknolojisi A.Ş.’den tohum yatırım alarak tamamlayan ULAK'ın, bu yatırımla şirket değerini 10 milyon TL’ye taşıdığı belirtildi.
Yatırım ile birlikte Kokteyl Bilgi Teknolojisi A.Ş.’den yazılım desteği de alacak olan ULAK'ın, kendi yazılım ekibine Kokteyl şirketinin bilgi birikimini de katarak stratejik bir yatırım turu kapattığı bilgisi verildi.
Yatırım öncesine kadar yazılım ve teknolojiye 2 milyon TL üzerinde yatırım yapan ULAK App, restoran paket servis, e-ticaret ve bölgesel kargo dağıtımı konusunda İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 14 şehirde hizmet veriyor.
Sektörde farklı bakış açısı getirerek uygulanabilir ilkleri yapma hedefi ile ilerlediklerini belirten ULAK Yazılım Teknoloji A.Ş. Kurucusu Sabri Sami Toker, uzun süredir yürüttükleri AR-GE çalışmaları ile drone taşımacılığı konusunda Eylül ayı başında yaptıkları yük taşıma testini de yayınladıklarını ifade etti.
Sabri Sami Toker, 16 kg uçuş ağırlığı ile 6 kg’lık faydalı yükü 20 dk havada kalma süresi ve 5 bin metre menzilde taşımayı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, 2018 yılında elektrik motoru ve pili haricinde yüzde yüz yerli üretim olan iki tekerlekli elektrikli kargo bisikleti ile de şu an İstanbul Anadolu yakasında kargo dağıtımına geçtiklerinin bilgisini paylaştı.
ULAK App ile 2021 yılı sonunda şirketin ilk global adımının Londra’da başlatılması planladıklarını kaydeden Toker, 2020 yılı sonunda 9 milyon TL’lik ciro hedeflediklerini açıkladı.
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