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        Haberler Gündem Güncel 10 milyon liralık devre mülk vurgunu: 10 gözaltı | Son dakika haberleri

        10 milyon liralık devre mülk vurgunu: 10 gözaltı

        Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin vatandaşları "Bedava tatil kazandınız" vaadiyle dolandırdıkları ortaya çıkmıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 12:12 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:18
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        "Bedava tatil" vaadiyle 10 milyonluk vurgun
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        Yalova merkezli 5 ilde, "Bedava tatil kazandınız" vaadiyle davet edildikleri otelde psikolojik baskı yoluyla devre mülk hissesi satılarak dolandırıldıklarını iddia eden kişilerin şikayetleriyle, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, 15 Haziran'da başlatılan ve 11 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, dün 2'nci operasyon düzenlendi.

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        Yalova, İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda da 10 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün, muhasebe, sözleşme ve pazarlama birimlerinde görev yaptıkları belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

        Örgütün, gayrimenkuller başta olmak üzere taşınır taşınmaz toplam yaklaşık 10 milyar lira civarında vurgun yaptığı ortaya çıkarken, şüphelilerin mal varlıklarına da el konulmuştu.

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        #devre mülk dolandırıcılığı
        #yalova
        #operasyon
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