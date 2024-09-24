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        Haberler Gündem 3. Sayfa 10 metreden düştü! Facia yaşandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        10 metreden düştü! Facia yaşandı

        Denizli'de bir araca çarpan otomobil 10 metre yükseklikten alt geçide düştü. Feci kazada otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 10:00 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:00
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        10 metreden düştü! Facia yaşandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        AA'da yer alan habere göre sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, Ankara Bulvarı'nda A.İ.M'nin kullandığı otomobille çarptıktan sonra bariyerleri aşarak, yaklaşık 10 metre yükseklikten Zeybek Alt Geçidi'ne düştü.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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        Araçta bulunan Recep Boyacı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Neriman G. ve Bahri D, tedavi altına alındı. Diğer otomobil sürücüsü A.İ.M. gözaltına alındı.

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