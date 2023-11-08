Sultanbeyli'de tekmeli yumruklu kavga kamerada
İstanbul Sultanbeyli'de feci bir kavga kameralara yansıdı. Sözlü tartışma sonrası çıkan kavgada 10 kişi birden 1 kişiye saldırdı. Caddede başlayan kavgada saldırıya uğrayan kişi kaçarak bir çorbacıya sığındı. Kalabalık grup iş yeri içinde sıkıştırdığı kişiyi tekme ve yumruklarla darp etmeye devam etti
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Sultanbeyli'de 10 kişilik grup 1 kişiye saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada caddede bulunan bir iş yerinde hasar oluştu.
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DHA'nın haberine göre kavga, dün akşam saatlerinde Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi´nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kalabalık bir grupla bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
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Caddede başlayan kavgaya karışan 1 kişi kaçarak bir çorbacıya sığındı. Kalabalık grup iş yeri içinde sıkıştırdığı kişiye tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti.
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Çorbacıda masa üzerinde bulunan malzemeleri birbirlerine atan taraflar iş yerinde maddi zarara neden oldu.
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Kalabalık grup, darp ettiği kişiyi vatandaşların araya girmesiyle olay yerinde bırakıp kaçtı.
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Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde karabalık gurubun bir kişiye saldırdığı ve darp ettiği görülüyor.
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Darp edilen kişiyi kurtarmak için vatandaşların araya girdiği anlar da görüntülerde yer alıyor.