Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlandı.

İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 10 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar." dedi

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 1693 artışla 757 bin 417’ye yükseldi.

Almanya'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Belçika hükümetinin, yeni tip koronavirüs aşılarının üçüncü dozlarını ülkede yaşayan herkesin yaptırabilmesi için karar alması bekleniyor.