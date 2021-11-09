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10 Kasım ile ilgili en ünlü şiirler! (2, 3, 4, 5 kıtalık) En güzel, en anlamlı, en duygusal 10 Kasım ve Atatürk şiirleri ve sözleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 yılında hayata veda. Ulu önder Mustafa Kemal, vefatının 83. ölüm yıl dönümünde tüm yurtta törenlerle anılacak. Atatürk'ün vefatını ve Atatürk'ü konu alan şiirleri sizler için derledik. İşte En güzel, en anlamlı, en duygusal 10 Kasım ve Atatürk şiirleri ve sözleri

09.11.2021 - 16:42 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Atatürk'ü Duymak Şiiri (Behçet Necatigil)

     

    Ulu rüzgâr esmedikçe

    Yaşamak uyumak gibi.

    Kişi ne zaman dinç;

    Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

     

    Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

    Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

    Ekmek olmak için önce

    Buğday olmak gibi.

    Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

    Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

     

    Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

    Her ışık-kaynak gibi.

    En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

    Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

    Daha da yakınsın, daha da sıcak

    Bıraktığın toprak gibi.

    Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

     

    Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

    Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

    Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.                   

  • Atatürk'ü Gördüm Düşümde Şiiri (A. Rıza Ergüven)

     

    Sizler yaşadıkça çocuklarım

    Ben de yaşıyorum demek,

    İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,

    Sizler yaşadıkça çocuklarım

    Elele

    Yanınızdayım

     

    Sizler yaşadıkça çocuklarım

    Daha ferah içim,

    Gök daha geniş denizler daha geniş,

    Vatan ya vatan,

    Vatan sonsuzluktan gelmiş

    Sonsuzluğa açılan yol

    Vatan siz.

     

    Sizler yaşadıkça çocuklarım

    Bilin ki

    Ben de yaşarım,

    Bir sevinç düştü mü içinize

    Bir keder düştü mü içinize

    Bilin ki

    Aranızda ben varım. 

  • Atatürk Şiir (Ülkü Duysak)

     

    Kalbimde büyük sevgin.

    Adın düşmez dilimden

    İzinden yürüyorum,

    “Türk’üm, doğruyum’’ derken

     

    Sen büyük Türk, Atatürk!

    Aydınlık bir ufuksun

    Küçücük yüreğime,

     

    Sığmayan gururumsun.

  • Sen Varsın Atatürk'üm Her Şeyimizde Şiiri (M. Esat Tozkoparan)

     

    Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

    Ekmeğim ak suyum berraksa,

    Ağaçlar çiçek açıyor

    Topraklar ısınabiliyorsa,

    Sesim gür çıkıyor

    Özgür özgür bakabiliyorsam,

    Sen varsın gözbebeklerimde

    Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

     

    Yazabiliyorsam gönlümce

    Okuyabiliyorsam...

    Kazabiliyorsam toprağımı

    Gün ışığında çapa kürek elde,

    Çalışabiliyorsam gece gündüz

    Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

    Sen varsın yüreğimde

    Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

    Atam dünyaya gözlerini kapattı

  • Atatürk Şiiri (Mehmet Necati Öngay)

     

    Bayrak yarıya çekilmiş,

    Atatürk’üm öldü diye,

    En son yaprak da dökülmüş,

    Atatürk’üm öldü diye

     

    Sürü yas tutmuş ovada,

    Kuşlar susmuşlar yuvada,

    Rüzgar esmez olmuş dağda,

    Atatürk’üm öldü diye.

     

    Irmaklar yaslı çağlamış,

    Ağaçlar sessiz ağlamış,

    Vatan karalar bağlamış,

    Atatürk’üm öldü diye 

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